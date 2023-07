THÉÂTRE DE VERDURE SOIRÉE D’OUVERTURE DE SAISON Rue des Angles Vagney, 15 juillet 2023, Vagney.

Vagney,Vosges

Ouverture de la saison au Théâtre de Verdure : 2 spectacles : escape game clownesque et concert électro hip-hop. Tout public

Samedi 2023-07-15 19:00:00 fin : 2023-07-15 23:30:00. 12 EUR.

Rue des Angles Théâtre de verdure

Vagney 88120 Vosges Grand Est



Season opening at Théâtre de Verdure: 2 shows: clownish escape game and electro hip-hop concert

Inauguración de la temporada en el Théâtre de Verdure: 2 espectáculos: juego de escape clownesco y concierto de electro hip-hop

Saisoneröffnung im Théâtre de Verdure: 2 Aufführungen: clowneskes Escape Game und Hip-Hop-Elektro-Konzert

Mise à jour le 2023-06-16 par OT COMMUNAUTAIRE DE LA BRESSE HAUTES VOSGES