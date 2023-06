THÉÂTRE DE VERDURE REPRÉSENTATION L’ENVERS DES MOUSSES Rue des Angles Vagney Catégories d’Évènement: Vagney

Vosges THÉÂTRE DE VERDURE REPRÉSENTATION L’ENVERS DES MOUSSES Rue des Angles Vagney, 30 juin 2023, Vagney. Vagney,Vosges Déambulation, de la tombée du jour à la nuit, une exploration sensorielle immersive, poétique, magique et végétale. A partir de 7 ans. Réservations conseillées.. Tout public

Vendredi 2023-06-30 à 21:00:00 ; fin : 2023-06-30 23:00:00. 0 EUR.

Rue des Angles Théâtre de Verdure

Vagney 88120 Vosges Grand Est

