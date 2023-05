L’ASPM VOUS PRÉSENTE SON INCROYABLE JOURNÉE Rue des Anciens Combattants, 11 juin 2023, Magalas.

Magalas,Hérault

Venez déambuler en famille au fil des animations sur le site Coste Rouge de 9h30 à 17h. Une fée au détour d’un buisson, des ateliers pour les sportifs courageux, des jeux, des challenges et des fous rires !!! Petite restauration, buvette. Espaces jeux baby gratuit. Différents ateliers. Circulation libre. 5€ par enfants de 3 à 12 ans souhaitant participer aux animations mises en place..

2023-06-11 à ; fin : 2023-06-11 . .

Rue des Anciens Combattants

Magalas 34480 Hérault Occitanie



