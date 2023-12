GOÛTER ET SPECTACLE – « LES FORGES-CIELS : LÀ OÙ NAISSENT LES ÉTOILES » Rue des Anciens Combattants d’Afr. du N. Laval Catégories d’Évènement: Laval

Mayenne GOÛTER ET SPECTACLE – « LES FORGES-CIELS : LÀ OÙ NAISSENT LES ÉTOILES » Rue des Anciens Combattants d’Afr. du N. Laval, 20 décembre 2023, Laval. Laval Mayenne

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2023-12-20 16:30:00

fin : 2023-12-20 18:00:00 GOÛTER ET SPECTACLE – « LES FORGES-CIELS : LÀ OÙ NAISSENT LES ÉTOILES ».

GOÛTER ET SPECTACLE – « LES FORGES-CIELS : LÀ OÙ NAISSENT LES ÉTOILES »

« Les Forges-Ciels : là où naissent les étoiles » Compagnie Libellune.

Attention : l’accueil du public pour le spectacle se fera exclusivement de 16h30 à 17h15. Gratuit .

Rue des Anciens Combattants d’Afr. du N.

Laval 53000 Mayenne Pays de la Loire

Mise à jour le 2023-12-08 par eSPRIT Pays de la Loire Détails Catégories d’Évènement: Laval, Mayenne Autres Code postal 53000 Lieu Rue des Anciens Combattants d'Afr. du N. Adresse Rue des Anciens Combattants d'Afr. du N. Ville Laval Departement Mayenne Lieu Ville Rue des Anciens Combattants d'Afr. du N. Laval Latitude 48.0807586 Longitude -0.8031018 latitude longitude 48.0807586;-0.8031018

Rue des Anciens Combattants d'Afr. du N. Laval Mayenne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/laval/