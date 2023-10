Visite guidée du Parcours de la Résistance Rue des Anciens Combattants Argentan, 31 octobre 2023, Argentan.

Argentan,Orne

Mardi 31 octobre à 14h30, l’Office de Tourisme vous propose de découvrir le parcours mémoriel de la Résistance à travers une visite guidée. Vous pourrez en apprendre plus sur les résistants ayant donné leurs noms aux rues d’Argentan.

Gratuit sur réservation au 02 33 67 12 48

Durée : 1h30

Rendez-vous à l’Office de Tourisme d’Argentan.

Sous réserve d’un minimum d’inscrits..

2023-10-31 14:30:00 fin : 2023-10-31 16:00:00. .

Rue des Anciens Combattants

Argentan 61200 Orne Normandie



On Tuesday October 31 at 2:30 pm, the Tourist Office invites you to discover the memorial trail of the Resistance through a guided tour. Learn more about the members of the Resistance who gave their names to Argentan streets.

Free with reservation on 02 33 67 12 48

Duration: 1h30

Meet at the Argentan Tourist Office.

Subject to a minimum number of participants.

El martes 31 de octubre a las 14.30 h, la Oficina de Turismo le invita a realizar una visita guiada por el sendero conmemorativo de la Resistencia. Descubra a los miembros de la Resistencia que dieron su nombre a las calles de Argentan.

Gratuito con reserva en el 02 33 67 12 48

Duración: 1h30

Cita en la Oficina de Turismo de Argentan.

Sujeto a un número mínimo de participantes.

Am Dienstag, den 31. Oktober um 14:30 Uhr lädt Sie das Fremdenverkehrsamt dazu ein, den Gedenkweg der Résistance im Rahmen einer Führung zu entdecken. Sie erfahren mehr über die Widerstandskämpfer, die den Straßen von Argentan ihre Namen gegeben haben.

Kostenlos mit Reservierung unter 02 33 67 12 48

Dauer: 1,5 Std

Treffpunkt: Office de Tourisme d’Argentan.

Vorbehaltlich einer Mindestteilnehmerzahl.

Mise à jour le 2023-10-27 par Argentan Intercom