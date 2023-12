CONCERT DE NOËL Rue des Alpes Mancelles Saint-Léonard-des-Bois, 3 décembre 2023, Saint-Léonard-des-Bois.

Saint-Léonard-des-Bois,Sarthe

Concert de Noël organisé par l’École de Musique Danse Théâtre Haute Sarthe Alpes Mancelles !.

2023-12-10 fin : 2023-12-10 . .

Rue des Alpes Mancelles Église Saint-Léonard

Saint-Léonard-des-Bois 72130 Sarthe Pays de la Loire



Christmas concert organized by the School of Music Dance Theater Haute Sarthe Alpes Mancelles!

Concierto de Navidad organizado por la Escuela de Música y Danza de Haute Sarthe Alpes Mancelles

Weihnachtskonzert, organisiert von der École de Musique Danse Théâtre Haute Sarthe Alpes Mancelles!

