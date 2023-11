Fête de la Saint-Nicolas Rue des Alcines Saint-Nabor, 3 décembre 2023, Saint-Nabor.

Saint-Nabor,Bas-Rhin

Marché de Noël artisanal, balade aux lanternes à la recherche de Saint-Nicolas, gouter et distribution de friandises aux enfants..

2023-12-03 fin : 2023-12-03 18:00:00. EUR.

Rue des Alcines

Saint-Nabor 67530 Bas-Rhin Grand Est



Christmas craft market, lantern walk in search of St. Nicholas, snack and candy distribution for children.

Mercadillo navideño de artesanía, paseo de farolillos en busca de San Nicolás, merienda y reparto de caramelos a los niños.

Kunsthandwerklicher Weihnachtsmarkt, Laternenwanderung auf der Suche nach dem Heiligen Nikolaus, Nachmittagsimbiss und Verteilung von Süßigkeiten an die Kinder.

Mise à jour le 2023-11-22 par Office de tourisme intercommunal du Mont Sainte-Odile

Grpe Touristique du Mnt Ste Odile