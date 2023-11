Concert de l’Avent Rue des Alcines Saint-Nabor, 2 décembre 2023, Saint-Nabor.

Saint-Nabor,Bas-Rhin

Les chorales Eranthis de Barr et l’Ensemble Vocal du Crédit Mutuel autour d’un même concert de l’Avent au profit des Restaurants du cœur. Buvette, vin chaud et bredeles sur place..

2023-12-02 fin : 2023-12-02 21:30:00. EUR.

Rue des Alcines

Saint-Nabor 67530 Bas-Rhin Grand Est



Barr’s Eranthis choir and the Ensemble Vocal du Crédit Mutuel perform an Advent concert in aid of the Restaurants du C?ur. Refreshments, mulled wine and bredeles on site.

El coro Eranthis de Barr y el Ensemble Vocal du Crédit Mutuel ofrecen un concierto de Adviento a beneficio de los Restaurants du Cœur. Refrescos, vino caliente y bredeles in situ.

Die Chöre Eranthis aus Barr und das Ensemble Vocal du Crédit Mutuel veranstalten ein gemeinsames Adventskonzert zugunsten der Restaurants du c?ur. Getränke, Glühwein und Bredeles vor Ort.

Grpe Touristique du Mnt Ste Odile