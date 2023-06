Contes et légendes en musique Rue des Alcines Saint-Nabor, 17 juin 2023, Saint-Nabor.

Saint-Nabor,Bas-Rhin

Laissez-vous porter dans le monde imaginaire des récits d’antan avec ce spectacle de fin d’année de l’Ecole de Musique des Portes de Rosheim !

Buvette et petite restauration sur place. Réservation conseillée..

2023-06-17 à ; fin : 2023-06-17 16:30:00. EUR.

Rue des Alcines

Saint-Nabor 67530 Bas-Rhin Grand Est



Let yourself be carried away into the imaginary world of stories from yesteryear with this end-of-year show by the Ecole de Musique des Portes de Rosheim!

Refreshments and snacks on site. Reservations recommended.

Déjese transportar al mundo imaginario de los cuentos de antaño con este espectáculo de fin de curso de la Escuela de Música de Portes de Rosheim

Refrescos y tentempiés in situ. Se recomienda reservar.

Lassen Sie sich mit dieser Jahresabschlussaufführung der Ecole de Musique des Portes de Rosheim in die Fantasiewelt der Erzählungen von früher entführen!

Getränke und kleine Snacks vor Ort. Reservierungen werden empfohlen.

Mise à jour le 2023-05-31 par Office de tourisme intercommunal du Mont Sainte-Odile

Grpe Touristique du Mnt Ste Odile