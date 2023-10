MARCHÉ DE NOËL Rue des acacias Roquecourbe-Minervois, 10 décembre 2023, Roquecourbe-Minervois.

Roquecourbe-Minervois,Aude

Le Domaine Montaude vous propose un marché de Noël avec Artistes et Artisans d’Art.

Dégustation des vins du Domain.

A partir de 12h, vente de plateau d’huitres et de sandwich saucisse.

Restauration sur place..

2023-12-10 10:00:00 fin : 2023-12-10 17:00:00. .

Rue des acacias

Roquecourbe-Minervois 11700 Aude Occitanie



Domaine Montaude offers a Christmas market with artists and craftsmen.

Tasting of Domaine wines.

From 12pm, sale of oyster platters and sausage sandwiches.

Catering on site.

El Domaine Montaude ofrece un mercado navideño con artistas y artesanos.

Degustación de vinos del Domaine Montaude.

A partir de las 12 h, venta de bandejas de ostras y bocadillos de salchichas.

Catering in situ.

Die Domaine Montaude bietet Ihnen einen Weihnachtsmarkt mit Künstlern und Kunsthandwerkern.

Verkostung der Weine der Domaine.

Ab 12 Uhr: Verkauf von Austernplatten und Wurstbroten.

Verpflegung vor Ort.

Mise à jour le 2023-10-25 par A.D.T. de l’Aude / OT – Corbières-Minervois