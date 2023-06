Rassemblement de voitures anciennes Rue des acacias Pont-Salomon, 11 juin 2023, Pont-Salomon.

Pont-Salomon,Haute-Loire

L’association Autos Pépères 43 organise son 1er rassemblement de véhicules, anciens, sportifs et de prestige, 2 roues et plus,

Sur place également une bourse d’échange (emplacement gratuit)

Tripes dès le matin



Buvette et restauration rapide.

2023-06-11 à ; fin : 2023-06-11 . .

Rue des acacias Stade

Pont-Salomon 43330 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes



The Autos Pépères 43 association is organizing its 1st gathering of vintage, sports and prestige vehicles, 2-wheelers and more,

There will also be a swap meet on site (free parking)

Tripe in the morning



Refreshment bar and fast food

La asociación Autos Pépères 43 organiza su 1ª concentración de vehículos de época, deportivos, de prestigio, de dos ruedas y otros,

También habrá un intercambio de coches (gratuito)

Callos por la mañana



Bar y comida rápida

Der Verein Autos Pépères 43 organisiert sein 1. Treffen von Fahrzeugen, Oldtimern, Sport- und Prestigefahrzeugen, 2 Rädern und mehr,

Vor Ort auch eine Tauschbörse (kostenloser Standplatz)

Kutteln ab dem Morgen



Getränkestand und Schnellimbiss

