Dun-le-Palestel Bourse aux vêtements rue des 4 chemins Dun-le-Palestel, 20 octobre 2023, Dun-le-Palestel. Dun-le-Palestel,Creuse Une bourse aux vêtements est proposée : vêtements enfants 0 à 16 ans, accessoires de puériculture, jouets et vêtements maternité. Salle La Palestel.

Rens 05 87 66 00 00.

rue des 4 chemins

Dun-le-Palestel 23800 Creuse Nouvelle-Aquitaine



Clothes market: children’s clothes 0-16 years, childcare accessories, toys and maternity clothes. Salle La Palestel.

Rens 05 87 66 00 00 Mercado de ropa: ropa infantil de 0 a 16 años, accesorios de puericultura, juguetes y ropa premamá. Sala La Palestel.

Contacto 05 87 66 00 00 Es wird eine Kleiderbörse angeboten: Kinderkleidung von 0 bis 16 Jahren, Babyzubehör, Spielzeug und Umstandsmode. Saal La Palestel.

