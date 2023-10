Projet participatif étudiants et « Nos Racines » Rue des 3 Raisinets Reims, 8 octobre 2023, Reims.

Reims,Marne

Projet participatif avec des étudiants rémois et l’équipe artistique de nos racines.

La compagnie Marino Vanna est actuellement en résidence de création au Laboratoire Chorégraphique.

A cette occasion, le SUAC a mis en place une masterclass de danse contemporaine à destination des étudiant.e.s de l’URCA, Néoma et Sciences Po.

Le projet participatif avec les étudiant.e.s de la masterclass et l’équipe artistique de la compagnie Marino Vanna sera présenté à l’occasion d’un parcours déambulatoire en pleine nature..

2023-10-08 fin : 2023-10-08 . .

Rue des 3 Raisinets SQUARE DES CORDELIERS

Reims 51100 Marne Grand Est



Participatory project with students from Reims and the artistic team from nos racines.

The Marino Vanna company is currently in creative residency at the Laboratoire Chorégraphique.

To mark the occasion, SUAC has organized a contemporary dance masterclass for students from URCA, Néoma and Sciences Po.

The participatory project with masterclass students and the artistic team of the Marino Vanna company will be presented as part of an itinerary in the heart of nature.

Proyecto participativo con estudiantes de Reims y el equipo artístico de nos racines.

La compañía Marino Vanna se encuentra actualmente en residencia creativa en el Laboratoire Chorégraphique.

Con este motivo, el SUAC ha organizado una masterclass de danza contemporánea para estudiantes de la URCA, Néoma y Sciences Po.

El proyecto participativo entre los alumnos de la masterclass y el equipo artístico de la compañía Marino Vanna se presentará en el marco de un itinerario por el campo.

Partizipatives Projekt mit Schülern aus Reims und dem künstlerischen Team von nos racines.

Die Kompanie Marino Vanna befindet sich derzeit in einer kreativen Residenz im Laboratoire Chorégraphique.

Bei dieser Gelegenheit hat das SUAC eine Masterclass für zeitgenössischen Tanz für die Studierenden der URCA, Néoma und Sciences Po eingerichtet.

Das partizipative Projekt mit den Studierenden der Masterclass und dem künstlerischen Team der Kompanie Marino Vanna wird anlässlich eines Spaziergangs in der freien Natur vorgestellt.

Mise à jour le 2023-10-05 par ADT de la Marne