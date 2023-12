Track-game, l’escape game de la Bataille d’Arras rue Delétoille Arras, 16 décembre 2023, Arras.

Arras Pas-de-Calais

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2023-12-16

fin : 2024-01-06

.

Du 16 décembre 2023 au 6 janvier 2024



Track game : L’Escape game de la Bataille d’Arras



En soirée, le parcours de la Carrière Wellington se transforme en véritable jeu de piste pour retrouver les cartes d’État-Major de la bataille d’Arras en résolvant quelques énigmes.

Le 16, 22,23, du 27 au 30 décembre et le 4 au 6 janvier 2024.

Informations pratiques

En collaboration avec Le Chemin de Traverse Arras Escape Game

Les vendredis et samedis à 18h00

Activité privée d’une durée de 1h.



Tarifs :





2 à 3 personnes : 66€

4 personnes : 88€

5 personnes : 110€

6 personnes : 132€



Réservation indispensable et billetterie en ligne sur le site internet de l’Office de Tourisme

Rendez-vous à la Carrière Wellington, rue Arthur Delétoille, à Arras

.

rue Delétoille

Arras 62000 Pas-de-Calais Hauts-de-France



Mise à jour le 2023-12-05 par Pas-de-Calais Tourisme