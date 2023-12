Carrière Wellington : underground breakfast, le petit déjeuner à l’anglaise 20m sous terre ! rue Delétoille Arras, 16 décembre 2023, Arras.

Arras Pas-de-Calais

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2023-12-16

fin : 2024-01-07

.

Le Samedi 16 et 30 décembre 2023

et le vendredi 5 janvier et samedi 6 janvier 2024





Underground breakfast à la Carrière Wellington



Visitez la Carrière Wellington puis prenez le “petit déjeuner à l’anglaise” sur place, (presque) à l’heure où fut lancée la bataille d’Arras, le 9 avril 1917.

Au menu : thé, café, jus d’orange accompagnés de beans, bacon, porridge, pancakes… le parfait English breakfast !



En partenariat avec le restaurant « l’oeuf ou la poule » à Arras.



Informations pratiques

les vendredis et samedis à 9h

Durée : 1h30



Tarif





2 personnes : 58€

3 personnes : 78€

4 personnes : 94€

5 personnes : 105€

6 personnes : 120€



Réservation obligatoire sur le site internet de l’Office de Tourisme

.

rue Delétoille

Arras 62000 Pas-de-Calais Hauts-de-France



Mise à jour le 2023-12-05 par Pas-de-Calais Tourisme