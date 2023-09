La Rue aux Enfants Rue d’Elbeuf Rouen, 7 octobre 2023, Rouen.

Rouen,Seine-Maritime

Pour cette édition, la « Rue aux Enfants » investit la rive gauche le samedi 7 octobre à partir de 11H. Des ateliers, des spectacles et des déambulations ainsi qu’une scène ouverte dans le jardin Saint-Sever seront au programme. Rendre l’espace public aux plus petits le temps d’une journée animée et en toute sérénité : Rouen le fait !

Une autre nouveauté : un concours d’Objets Roulants Non Identifiés (ORNI) ! Dernière ligne droite pour fabriquer avec vos enfants le bolide, l’engin, la caisse à savon pour participer à la course prévue à 15h30 rue Pierre Mac Orlan !.

2023-10-07 11:00:00 fin : 2023-10-07 19:00:00. .

Rue d’Elbeuf

Rouen 76100 Seine-Maritime Normandie



This year, « Rue aux Enfants » takes over the Left Bank on Saturday, October 7 from 11am. The program includes workshops, shows and strolls, as well as an open stage in the Saint-Sever garden. Rouen is ready to give the public space back to the little ones for a lively day out!

Another new feature: a competition for Unidentified Rolling Objects (UROs)! It’s the last minute to get your kids to build their own racing car or soapbox, and take part in the race scheduled for 3:30 p.m. on rue Pierre Mac Orlan!

Este año, la « Rue aux Enfants » toma la Orilla Izquierda el sábado 7 de octubre a partir de las 11:00 horas. El programa incluye talleres, espectáculos y paseos, así como un escenario abierto en el jardín de Saint-Sever. Devuelva el espacio público a los más pequeños en una jornada animada y divertida: ¡Rouen lo hace!

Otra novedad: ¡un concurso de Objetos Rodantes No Identificados (URO)! Es el último día para que sus hijos construyan su propio coche de carreras, artilugio o caja de jabón, y participen en la carrera prevista a las 15.30 h en la calle Pierre Mac Orlan

In diesem Jahr findet die « Rue aux Enfants » am Samstag, den 7. Oktober ab 11 Uhr am linken Ufer statt. Auf dem Programm stehen Workshops, Aufführungen und Umzüge sowie eine offene Bühne im Garten Saint-Sever. Rouen macht es möglich, den öffentlichen Raum für einen Tag lang den Kleinsten zur Verfügung zu stellen

Eine weitere Neuheit: ein Wettbewerb für Unidentifizierte Rollende Objekte (ORNI)! Auf der Zielgeraden können Sie mit Ihren Kindern einen Flitzer, ein Fahrzeug oder eine Seifenkiste bauen, um am Rennen teilzunehmen, das um 15.30 Uhr in der Rue Pierre Mac Orlan stattfindet!

Mise à jour le 2023-09-28 par Normandie Tourisme / Attitude Manche