Grande cavalcade et bal rue d’Ebersmunster Hilsenheim, 11 février 2024, Hilsenheim.

Hilsenheim,Bas-Rhin

Grand cortège de chars et troupes de carnaval suivi d’un bal masqué.

2024-02-11 fin : 2024-02-11 . EUR.

rue d’Ebersmunster

Hilsenheim 67600 Bas-Rhin Grand Est



Big procession of floats and carnival troops followed by a masked ball

Gran desfile de carrozas y tropas de carnaval seguido de un baile de máscaras

Großer Umzug mit Karnevalswagen und -truppen, gefolgt von einem Maskenball

Mise à jour le 2023-09-22 par Office de tourisme du grand Ried