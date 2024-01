Concert de printemps rue de Witternheim Bindernheim, samedi 23 mars 2024.

Bindernheim Bas-Rhin

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-23

fin : 2024-03-23

De la musique classique à la musique traditionnelle en passant par des pièces plus contemporaine, vous aurez plaisir à découvrir une Harmonie faite de plaisir et d’UNION. La seconde partie du concert sera assurée par la société de musique Union de Wettolsheim.

rue de Witternheim

Bindernheim 67600 Bas-Rhin Grand Est



Mise à jour le 2024-01-02 par Office de tourisme du grand Ried