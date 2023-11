CRECHE DE LA CHAPELLE DES PENITENTS Rue de Villeneuve Saint-Gervais-sur-Mare, 3 décembre 2023, Saint-Gervais-sur-Mare.

Saint-Gervais-sur-Mare,Hérault

Venez admirer la crèche animée de la Chapelle de Pénitents, chef d’œuvre d’un habitant du village, qui retrace, en plus de la nativité, la vie des artisans locaux en représentant les métiers d’autrefois.

Ouverte du 1er décembre au 31 janvier 2020, tous les jours de 10h à 17h (pour mettre en route le système, prévoir une pièce de 1€ !).

2023-12-03 fin : 2024-01-31 . .

Rue de Villeneuve

Saint-Gervais-sur-Mare 34610 Hérault Occitanie



Come and admire the animated nativity scene in the Chapelle de Pénitents, a masterpiece by a local resident, which depicts not only the nativity, but also the lives of local craftsmen and women, representing the trades of yesteryear.

Open from December 1 to January 31, 2020, every day from 10 a.m. to 5 p.m. (a 1? coin is required to activate the system)

Venga a admirar el belén animado de la Chapelle de Pénitents, obra maestra de un residente local, que representa no sólo la Natividad, sino también la vida de los artesanos locales, que representan los oficios de antaño.

Abierto del 1 de diciembre al 31 de enero de 2020, todos los días de 10.00 a 17.00 h (se requiere una moneda de 1? para activarlo)

Bewundern Sie die animierte Krippe in der Chapelle de Pénitents, ein Meisterwerk eines Dorfbewohners, das nicht nur die Geburt Christi, sondern auch das Leben der örtlichen Handwerker darstellt, indem es die Berufe von früher darstellt.

Geöffnet vom 1. Dezember bis zum 31. Januar 2020, täglich von 10:00 bis 17:00 Uhr (um das System in Gang zu setzen, halten Sie bitte eine Münze von 1? bereit!)

Mise à jour le 2023-11-21 par OT DU GRAND ORB