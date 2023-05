SARA NOEMA Rue de Verdun, 21 juin 2023, Vittel.

SARA NOEMA 21 et 22 juin

Accompagnée de son ukulélé, l’artiste vosgienne suivie par plus de 95 000 personnes sur les réseaux sociaux prépare son premier EP constitué de 6 titres tous écrits et composés par elle-même ; Dans son registre indie folk et country, Sara exprime avec vulnérabilité et douceur ses histoires d’amour déçues mais transmet également un message d’espoir réconfortant et rassurant.

Rue de Verdun 88800 Vittel

2023-06-21T19:30:00+02:00 – 2023-06-21T23:59:00+02:00

2023-06-22T19:30:00+02:00 – 2023-06-22T23:59:00+02:00

©SARA NOEMA