ORCHESTRE FUSION LIVE Rue de Verdun Vittel, 21 juin 2023, Vittel.

Fusion live est un orchestre de variétés, composé d’artistes passionnés, musiciens, chanteurs, chanteuses et danseuses. Un répertoire de musiques de tous styles, variétés Françaises et Internationales d’hier et d’aujourd’hui et Musette. Ils ont une grande expérience de la scène.

Terrasse du Terminus.

Rue de Verdun rue de Verdun 88800 Vittel 88800 Vosges Grand Est

2023-06-21T19:30:00+02:00 – 2023-06-21T23:59:00+02:00

