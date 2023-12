Swingin’ Bayonne invite Claude Braud et Pilou Cas Rue de Verdun Saint-Rémy-sur-Avre Catégories d’Évènement: Eure-et-Loir

Saint-Rémy-sur-Avre Swingin’ Bayonne invite Claude Braud et Pilou Cas Rue de Verdun Saint-Rémy-sur-Avre, 12 avril 2024, Saint-Rémy-sur-Avre. Saint-Rémy-sur-Avre Eure-et-Loir

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-12 20:30:00

fin : 2024-04-12 Dans le cadre du Festival Jazz de Mars, Le Théâtre de la Vallée vous propose un concert le vendredi 12 avril 2024 à 20h30..

Dans le cadre du Festival Jazz de Mars, Le Théâtre de la Vallée vous propose un concert le vendredi 12 avril 2024 à 20h30.

Le Swingin’ Bayonne, né en 2015, réunit Arnaud Labastie au piano, Patrick Quillart à la contrebasse, et Jean Duverdier à la batterie. Influencé par les grands trios, particulièrement ceux de Gene Harris, Monty Alexander et Benny Green, le Swingin’ Bayonne se produit régulièrement en clubs (Soleil des Antilles à Bidart, au Caveau de la Huchette à Paris…) mais aussi dans de nombreux festivals : San Sébastien, Entraigues, Pléneuf-Val-André, Andernos …). Le trio invite régulièrement les meilleurs représentants du Jazz Swing hexagonal (Philippe Chagne, Dany Doriz, Claude Braud, Aurore Voilqué, Pierre-Louis Cas, Daniel Huck, Malo Mazurié, Christophe Davot, Patrick Bacqueville, etc.) voire international (Nick Hempton, Hetty Kate, Dave Blenkhorn, George Washingmachine, Tina May…). 13 EUR.

Rue de Verdun

Saint-Rémy-sur-Avre 28380 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire

Mise à jour le 2023-12-22 par OT AGGLO DU PAYS DE DREUX Détails Catégories d’Évènement: Eure-et-Loir, Saint-Rémy-sur-Avre Autres Code postal 28380 Lieu Rue de Verdun Adresse Rue de Verdun Ville Saint-Rémy-sur-Avre Departement Eure-et-Loir Lieu Ville Rue de Verdun Saint-Rémy-sur-Avre Latitude 48.76417 Longitude 1.24129 latitude longitude 48.76417;1.24129

Rue de Verdun Saint-Rémy-sur-Avre Eure-et-Loir https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/saint-remy-sur-avre/