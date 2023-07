La Grande Braderie Rue de Verdun, rue Jean Jaurès, avenue Georges Clémenceau, centre ancien piétonnier, rue des sarrasins, Quai Léon Condroyer Sainte-Maxime, 17 août 2023, Sainte-Maxime.

Sainte-Maxime,Var

La grande braderie annuelle des commerçants Maximois fait son grand retour pour 4 jours de bonnes affaires. La collection « été » à prix cassés pour laisser un souvenir impérissable à vos vacances. En collaboration avec l’UMCA..

2023-08-17 08:00:00 fin : 2023-08-20 20:00:00. .

Rue de Verdun, rue Jean Jaurès, avenue Georges Clémenceau, centre ancien piétonnier, rue des sarrasins, Quai Léon Condroyer

Sainte-Maxime 83120 Var Provence-Alpes-Côte d’Azur



The great annual sale of the Maxim merchants makes its big return for 4 days of good business.

In collaboration with UMCA

Los comerciantes de Maxim vuelven con 4 días de ofertas en su « braderie » anual. La colección « verano » a precios de derribo para que sus vacaciones sean inolvidables. En colaboración con la UMCA.

Der große jährliche Ausverkauf der Maximoiser Einzelhändler kehrt für vier Tage voller Schnäppchen zurück. Die « Sommer »-Kollektion zu Schnäppchenpreisen, damit Sie sich noch lange an Ihren Urlaub erinnern können. In Zusammenarbeit mit der UMCA.

