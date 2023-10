Foire d’automne et brocante Rue de Verdun Martizay Catégories d’Évènement: Indre

Martizay Foire d’automne et brocante Rue de Verdun Martizay, 29 octobre 2023, Martizay. Martizay,Indre Plus de 300 exposants..

Dimanche 2023-10-29 08:00:00 fin : 2023-10-29 18:00:00. EUR.

Rue de Verdun

Martizay 36220 Indre Centre-Val de Loire



More than 300 exhibitors. Más de 300 expositores. Mehr als 300 Aussteller. Mise à jour le 2023-10-12 par ADT INDRE Détails Catégories d’Évènement: Indre, Martizay Autres Lieu Rue de Verdun Adresse Rue de Verdun Ville Martizay Departement Indre Lieu Ville Rue de Verdun Martizay latitude longitude 46.80751;1.038414

Rue de Verdun Martizay Indre https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/martizay/