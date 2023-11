Sortie : Sur les traces du castor d’Europe Rue de Verdun Mareau-aux-Prés, 17 décembre 2023, Mareau-aux-Prés.

Mareau-aux-Prés,Loiret

Partez à la découverte des traces de présence du Castor d’Europe..

2023-12-17 fin : 2023-12-17 . EUR.

Rue de Verdun

Mareau-aux-Prés 45370 Loiret Centre-Val de Loire



Discover the presence of the European Beaver.

Descubra las huellas del castor europeo.

Begeben Sie sich auf eine Entdeckungsreise zu den Spuren der Anwesenheit des Europäischen Bibers.

