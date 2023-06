Théâtre de l’ante : le cercle de craie caucasien Rue de Verdun Joué-lès-Tours, 21 juillet 2023, Joué-lès-Tours.

Joué-lès-Tours,Indre-et-Loire

Depuis 1995, missionné par le Conseil Départemental d’Indre et Loire, le Théâtre de l’Ante repart chaque été sur les routes à la rencontre du public de Touraine. En plein-air, dans un dispositif technique monté et démonté chaque jour, 30 communes accueilleront 37 représentations de notre nouvelle cr.

Vendredi 2023-07-21 à 21:30:00 ; fin : 2023-07-21 . 16 EUR.

Rue de Verdun

Joué-lès-Tours 37300 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire



Since 1995, commissioned by the Conseil Départemental d?Indre et Loire, the Théâtre de l?Ante has been on the road again every summer to meet Touraine audiences. In the open air, with technical equipment set up and dismantled every day, 30 communes will host 37 performances of our new cr

Desde 1995, por encargo del Conseil Départemental d’Indre et Loire, el Théâtre de l’Ante sale cada verano al encuentro del público de Touraine. Al aire libre, con equipos técnicos que se montan y desmontan cada día, 30 ciudades acogerán 37 representaciones de nuestra nueva creación

Seit 1995 geht das Théâtre de l’Ante im Auftrag des Conseil Départemental d’Indre et Loire jeden Sommer wieder auf Reisen, um das Publikum in der Touraine zu treffen. Unter freiem Himmel, mit einer technischen Vorrichtung, die jeden Tag auf- und abgebaut wird, finden in 30 Gemeinden 37 Aufführungen unseres neuen Stücks statt

