Atelier Tricot-Crochet Rue de Verdun, Cambremer Cambremer Catégories d’Évènement: Calvados

Cambremer

Atelier Tricot-Crochet Rue de Verdun, Cambremer, 13 mai 2023, Cambremer. Atelier Tricot-Crochet Samedi 13 mai, 14h30 Rue de Verdun, Cambremer gratuit Dans le cadre du festival Hurlu Belles Rues, l’association L’Être Enchanté propose un atelier TRICOT CROCHET, pour la réalisation d’une fresque collective sur le thème de l’édition de cette année : l’eau.

Rendez vous à la bibliothèque Simone et Antoine Veil

Rue de Verdun

14340 Cambremer

> le samedi 13 mai 2023

> à partir de 14h 30

Si vous avez laine, aiguilles ou crochet, c’est bien !

Si vous n’en avez pas c’est bien aussi !!!

Il y en aura pour tout le monde

Ouvert à toutes et à tous : hommes, femmes, enfants, jeunes, moins jeunes, non initié(e)s ou plus averti(e)s. Qui sait suivre le fil apprendra à qui ne sait pas mais à envie de savoir !

Vous êtes attendus avec votre bonne humeur !

Vous êtes tous et toutes bienvenu(e)s !!! Rue de Verdun, Cambremer Rue de verdun, Cambremer Cambremer 14340 Cambremer Calvados Normandie Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-05-13T14:30:00+02:00 – 2023-05-13T17:00:00+02:00

2023-05-13T14:30:00+02:00 – 2023-05-13T17:00:00+02:00 Hurlu Belles Rues

Détails Catégories d’Évènement: Calvados, Cambremer Autres Lieu Rue de Verdun, Cambremer Adresse Rue de verdun, Cambremer Ville Cambremer Departement Calvados Lieu Ville Rue de Verdun, Cambremer Cambremer

Rue de Verdun, Cambremer Cambremer Calvados https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/cambremer/

Atelier Tricot-Crochet Rue de Verdun, Cambremer 2023-05-13 was last modified: by Atelier Tricot-Crochet Rue de Verdun, Cambremer Rue de Verdun, Cambremer 13 mai 2023 Cambremer Cambremer Cambremer Rue de Verdun

Cambremer Calvados