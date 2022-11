Après-midis jeux à Cambremer Rue de Verdun, Cambremer Cambremer Catégories d’évènement: Calvados

Cambremer

Après-midis jeux à Cambremer Rue de Verdun, Cambremer, 13 novembre 2022, Cambremer. Après-midis jeux à Cambremer 13 novembre 2022 – 5 mars 2023, les dimanches Rue de Verdun, Cambremer L’après-midi jeux à la bibliothèque aura lieu tous les deuxièmes dimanches du mois de novembre au mois de mars 2023. Rue de Verdun, Cambremer Rue de verdun, Cambremer Cambremer Cambremer 14340 Calvados Normandie L’après-midi jeux à la bibliothèque aura lieu tous les deuxièmes dimanches du mois de novembre au mois de mars 2023. Venez jouer en famille, entre amis, avec les jeux de Plaisir de Lire ou les vôtres.

Bibliothèque ouverte de 14h00 à 18h30 – Jeux en accès libre, à partir de 5 ans – Possibilité d’emprunt des jeux pour les adhérents.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-11-13T14:00:00+01:00

2023-03-05T18:30:00+01:00 Veronique Chambeau

Détails Catégories d’évènement: Calvados, Cambremer Autres Lieu Rue de Verdun, Cambremer Adresse Rue de verdun, Cambremer Cambremer Ville Cambremer lieuville Rue de Verdun, Cambremer Cambremer Departement Calvados

Rue de Verdun, Cambremer Cambremer Calvados https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/cambremer/

Après-midis jeux à Cambremer Rue de Verdun, Cambremer 2022-11-13 was last modified: by Après-midis jeux à Cambremer Rue de Verdun, Cambremer Rue de Verdun, Cambremer 13 novembre 2022 Cambremer Cambremer Cambremer Rue de Verdun

Cambremer Calvados