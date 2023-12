Chants de Noël et Gospel Rue de Troarn Sallenelles, 9 décembre 2023 20:30, Sallenelles.

Sallenelles,Calvados

Le comité des fêtes et la commune de Sallenelles vous invitent à ce concert de chant de Noël et Gospel. L’ensemble vocale Arpador dirigé par Isabelle Hanoult , vous fait entrer dans l’ambiance de Noël.

Participation au chapeau..

2023-12-09 20:30:00

Rue de Troarn Église de l’assomption de Notre Dame

Sallenelles 14121 Calvados Normandie



The Comité des fêtes and the commune of Sallenelles invite you to this concert of Christmas carols and Gospel music. The Arpador vocal ensemble, directed by Isabelle Hanoult, will take you into the Christmas spirit.

Participation by hat.

El Comité des fêtes y el municipio de Sallenelles le invitan a este concierto de villancicos y música Gospel. El conjunto vocal Arpador, dirigido por Isabelle Hanoult, le transportará al espíritu navideño.

Participación por gorro.

Das Festkomitee und die Gemeinde Sallenelles laden Sie zu diesem Konzert mit Weihnachtsliedern und Gospel ein. Das Vokalensemble Arpador unter der Leitung von Isabelle Hanoult , lässt Sie in Weihnachtsstimmung kommen.

Teilnahme mit Hut.

Mise à jour le 2023-12-06 par OT Normandie Cabourg Pays d’Auge