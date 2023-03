Vendredis de l’été Rue de Traou Mélédern Pontrieux Catégories d’Évènement: Côtes-d'Armor

Côtes dArmor . Venez découvrir notre petite cité de caractère Pontrieux.La petite venise bretonne lors des vendredis de l’été(concerts gratuits et marché nocturne producteurs locaux, artisanat d’art) dans une ambiance familiale. Restauration et buvette sur place. Promenades en barque pour découvrir les lavoirs .En première partie ,une scène ouverte sera aussi à votre disposition pour faire partager votre talent. Entrée gratuite pour une soirée pleine de convivialité et familiale.en concert MADAME MADAME et SISTA ZABOU comiteanimationpontrieux@gmail.com +33 6 52 66 60 72 Rue de Traou Mélédern Jardin de la Passerelle Pontrieux

