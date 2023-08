Foire de Saint-Lô > Les celtes « Terres de légendes » Rue de Torigni Saint-Lô, 5 octobre 2023, Saint-Lô.

Saint-Lô,Manche

Rendez-vous du 5 au 8 octobre au parc des expositions de Saint-Lô pour la grande foire annuelle.

Cette année le thème sera : « Les celtes, terres de légendes ».

Vendredi 2023-10-05 fin : 2023-10-08 . .

Rue de Torigni

Saint-Lô 50000 Manche Normandie



The annual fair takes place from October 5 to 8 at the Saint-Lô Exhibition Centre.

This year’s theme is « Celtic legends »

Acuda a la feria anual del 5 al 8 de octubre en el recinto ferial de Saint-Lô.

El tema de este año es « Leyendas celtas »

Besuchen Sie vom 5. bis 8. Oktober das Messegelände in Saint-Lô für die große jährliche Messe.

Dieses Jahr lautet das Thema: « Die Kelten, Land der Legenden »

Mise à jour le 2023-08-26 par Normandie Tourisme / Attitude Manche