Bal FOLK de Musicadanse Rue De Thiers, Saint-Just-en-Chevalet (42) Bal FOLK de Musicadanse Rue De Thiers, Saint-Just-en-Chevalet (42), 27 janvier 2024, . Bal FOLK de Musicadanse Samedi 27 janvier 2024, 14h30 Rue De Thiers, Saint-Just-en-Chevalet (42) 10€ Etant donné le succès de la dernière édition, à partir de 14h30, trois groupes régionnaux se produiront pour un après midi de danses trad : AIX TRADES, LA GRABOTTE, et CECURREL MUSICADANSE VOUS ATTEND NOMBREUX source : événement Bal FOLK de Musicadanse publié sur AgendaTrad Rue De Thiers, Saint-Just-en-Chevalet (42) Ancienne salle des fêtes

