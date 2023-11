Concert de Noël : 50 Nuances de… rue de Thann Cernay Catégories d’Évènement: Cernay

Haut-Rhin Concert de Noël : 50 Nuances de… rue de Thann Cernay, 10 décembre 2023, Cernay. Cernay,Haut-Rhin 50 nuances de… plaisir musical, 50 nuances de… découvertes, 50 nuances d’… inspirations créatrices par le Collegium Musicum de Mulhouse..

2023-12-10 fin : 2023-12-10 19:00:00. EUR.

rue de Thann

Cernay 68700 Haut-Rhin Grand Est



50 shades of… musical pleasure, 50 shades of… discoveries, 50 shades of… creative inspiration by Mulhouse's Collegium Musicum. 50 sombras de… placer musical, 50 matices de… descubrimientos, 50 matices de… inspiración creativa del Collegium Musicum de Mulhouse. 50 Nuancen von… musikalischer Genuss, 50 Nuancen von… entdeckungen, 50 Nuancen von… kreativen Inspirationen durch das Collegium Musicum de Mulhouse.

