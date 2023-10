Festival des musiques sacrées rue de Thann Cernay, 14 octobre 2023, Cernay.

Cernay,Haut-Rhin

Un festival qui réunit dans une même soirée des artistes et musiciens de cultures et croyances différentes pour favoriser la connaissance de l’autre à travers les chants, la danse, l’écoute et la méditation..

2023-10-14 fin : 2023-10-14 . EUR.

rue de Thann

Cernay 68700 Haut-Rhin Grand Est



A festival that brings together artists and musicians from different cultures and beliefs in a single evening, to promote mutual understanding through song, dance, listening and meditation.

Festival que reúne en una misma velada a artistas y músicos de diferentes culturas y creencias para fomentar la comprensión del otro a través del canto, la danza, la escucha y la meditación.

Ein Festival, das Künstler und Musiker aus verschiedenen Kulturen und Glaubensrichtungen an einem Abend zusammenbringt, um durch Gesang, Tanz, Zuhören und Meditation das Kennenlernen des anderen zu fördern.

Mise à jour le 2023-10-09 par Office de tourisme du pays de Thann-Cernay