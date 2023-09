Concert d’orgue rue de Thann Cernay, 8 octobre 2023, Cernay.

Cernay,Haut-Rhin

L’organiste Mathieu FREYBURGER, titulaire du grand orgue de l’église St-Etienne de Cernay, propose un programme original, où il invite le public à un voyage musical..

2023-10-08 fin : 2023-10-08 . EUR.

rue de Thann

Cernay 68700 Haut-Rhin Grand Est



Organist Mathieu FREYBURGER, titular of the great organ at the church of St-Etienne in Cernay, offers an original program, inviting the audience on a musical journey.

El organista Mathieu FREYBURGER, titular del gran órgano de la iglesia de St-Etienne de Cernay, ofrece un programa original en el que invita al público a un viaje musical.

Der Organist Mathieu FREYBURGER, Inhaber der großen Orgel der Kirche St-Etienne in Cernay, präsentiert ein originelles Programm, bei dem er das Publikum zu einer musikalischen Reise einlädt.

Mise à jour le 2023-09-16 par Office de tourisme du pays de Thann-Cernay