fin : 2024-02-02 22:00:00 . Pièce de Théâtre « Points de Rupture » par la Cie Les Comédiens du Dimanche Centre culturel Jacques Duhamel (auditorium Mozart) à 20h30 Rupture (amoureuse, amicale…) après avoir exploré le lien sous toutes ses formes, l’atelier-troupe de Vitré vous entraîne au pays des liens rompus. Les Comédiens du Dimanche présentent le spectacle 2023 de leur atelier-troupe dans une nouvelle version : du théâtre amateur au grand cœur. Un spectacle parfois féroce, souvent réjouissant et un brin exutoire. Mise en scène : Clémence Aurore .

Rue de Strasbourg

Vitré 35500 Ille-et-Vilaine Bretagne

