2023-04-16 17:00:00 – 2023-04-16 19:00:00

Ille-et-Vilaine . Dans le cadre du Festival du Théâtre Amateur au Centre Culturel Jacques Duhamel de Vitré. Retrouvez la Compagnie « Les comédiens du dimanche » avec « Reliés », une création originale. Synopsis :

Reliés, la création 2022 foutraque et collective des Comédiens du Dimanche, vous propose de suivre le fil de divers textes pour explorer ce qui nous unit et nous éloigne. Liens amicaux, amoureux, familiaux… Présentiel ou distanciel… Pour oublier ce qui nous met à distance les uns des autres et nous inviter à nous reconnecter… au réel. Mise en scène : Clémence Aurore et Isabelle Gasperini Avec : Jacqueline Adam, Sylvie Bordais, Patricia Bouyer, Arnaud Chatelain, Réginald Cornier, Valérie Françon, Anne-Laure Gallacier, Charlie Gazel, Jeanne-Marie Lair, François Lauer, Brigitte Mangote, Clément de Mello, Alexandra Ognier, Rémy Petitfils, Pascale Renard, Martine Rougier, Yoann Roussigné, Krystel Trébon Rue de Strasbourg Centre culturel Jacques Duhamel Vitré

