Ille-et-Vilaine . Dans le cadre du Festival du Théâtre Amateur au Centre Culturel Jacques Duhamel de Vitré. Retrouvez la troupe « Ouvrez les Guillemets » avec « L’Abribus », : d’après L’abribus, une pièce de Philippe Elno. Synopsis :

Prendre son temps n’est pas simple pour une hyperactive, star du show business de surcroît, c’est quasi impossible, synonyme de cauchemar. Quand Isa tombe en panne de GPS en rase campagne où même son portable ne capte pas, la rencontre avec un apiculteur local très paisible, Éric, ne calme pas tout de suite son stress. Condamnée à attendre un bus qui ne pourra passer qu’après la décrue de la rivière, Isa fini par se laisser aller à l’écoute ; celle de la nature, de son interlocuteur mais aussi à l’écoute d’elle-même…. Pour retrouver sa créativité et certaines valeurs de la vie. Mise en scène : Claude Moreau

Avec : Didier Lacire, Marie-Laure Lambert

dernière mise à jour : 2023-03-16 par

