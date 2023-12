SPECTACLE LECTURE POUR PETITS ET GRANDS ENFANTS Rue de Straelen Bayon Catégories d’Évènement: Bayon

Meurthe-et-Moselle SPECTACLE LECTURE POUR PETITS ET GRANDS ENFANTS Rue de Straelen Bayon, 16 décembre 2023, Bayon. Bayon Meurthe-et-Moselle

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : Samedi 2023-12-16 10:00:00

fin : 2023-12-16 11:30:00 Nous avons le plaisir d’accueillir l’auteur, Yohann Charlie Mehay et l’illustratrice, Nathalie Bonafé pour une présentation LIVE de l’album jeunesse « Les papas ne piquent pas ». Enfants et parents à partir de 3 ans.

Rendez-vous samedi 16 décembre à 10h à la salle polyvalente de Bayon à côté de la Bibliothèque Marie Marvingt.

Entrée libre. Renseignements au 03 83 72 81 30 ou sabrina.marchalcc3m.fr.

Rue de Straelen Salle polyvalente

Bayon 54290 Meurthe-et-Moselle Grand Est

Mise à jour le 2023-12-11

