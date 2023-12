CONVENTION TATTOO Rue de Stavropol Béziers, 9 décembre 2023 10:00, Béziers.

Démonstrations en direct, stands d’art corporel, compétitions de tatouages et bien plus encore, c’est l’occasion parfaite pour rencontrer des artistes de renom et découvrir de nouvelles inspirations. Restauration possible sur place.

Payant..

2023-12-09 10:00:00 fin : 2023-12-10 20:00:00. EUR.

Rue de Stavropol

Béziers 34500 Hérault Occitanie



Live demonstrations, body art booths, tattoo competitions and much more, it’s the perfect opportunity to meet renowned artists and discover new inspirations. Catering available on site.

Chargeable.

Con demostraciones en directo, stands de arte corporal, concursos de tatuajes y mucho más, es la oportunidad perfecta para conocer a artistas de renombre y descubrir nuevas inspiraciones. Servicio de catering in situ.

Entrada de pago.

Live-Demonstrationen, Körperkunst-Stände, Tattoo-Wettbewerbe und vieles mehr – die perfekte Gelegenheit, um bekannte Künstler zu treffen und neue Inspirationen zu entdecken. Verpflegung vor Ort möglich.

Kostenpflichtig.

