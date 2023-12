MARCHÉ AUX PUCES Rue de Stavropol Béziers, 15 octobre 2023, Béziers.

Béziers Hérault

Début : 2023-10-15 06:00:00

fin : 2023-10-15 13:00:00

Promenez-vous entre les stands du marché aux puces situé sur le parking N°4 du stade Raoul-Barrière. Vous trouverez forcément quelques trésors parmi les stands de mobilier, bijoux, livres et bien plus !.

Rue de Stavropol

Béziers 34500 Hérault Occitanie



