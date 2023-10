VENTE DE PLANTES D’AUTOMNE AU CIMETIÈRE Rue de Sous Vignal Liverdun Catégories d’Évènement: Liverdun

Meurthe-et-Moselle VENTE DE PLANTES D’AUTOMNE AU CIMETIÈRE Rue de Sous Vignal Liverdun, 30 octobre 2023, Liverdun. Liverdun,Meurthe-et-Moselle Ventes de plantes d’automne au cimetière de Liverdun.. Tout public

Lundi 2023-10-30 10:00:00 fin : 2023-11-01 17:00:00. 0 EUR.

Rue de Sous Vignal

Liverdun 54460 Meurthe-et-Moselle Grand Est



Autumn plant sales at Liverdun cemetery. Venta de plantas de otoño en el cementerio de Liverdun. Verkauf von Herbstpflanzen auf dem Friedhof von Liverdun. Mise à jour le 2023-10-12 par TOURISME BASSIN de POMPEY Détails Catégories d’Évènement: Liverdun, Meurthe-et-Moselle Autres Lieu Rue de Sous Vignal Adresse Rue de Sous Vignal Ville Liverdun Departement Meurthe-et-Moselle Lieu Ville Rue de Sous Vignal Liverdun latitude longitude 48.7592266069373;6.05519538734133

Rue de Sous Vignal Liverdun Meurthe-et-Moselle https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/liverdun/