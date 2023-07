Visite des mines d’argent de Wegscheid Rue de Soultzbach Wegscheid, 20 juillet 2023, Wegscheid.

Wegscheid,Haut-Rhin

Cette année, les mines de Wegscheid vous ouvrent à nouveaux ses portes ! A cette occasion, l’Association des Trolls vous propose une visite avec une présentation des plus de 10 années de fouilles. Réservation à l’Office de Tourisme.

Don possible à l’association..

2023-07-20 fin : 2023-07-20 . EUR.

Rue de Soultzbach

Wegscheid 68290 Haut-Rhin Grand Est



This year, the Wegscheid mines are opening their doors to you once again! To mark the occasion, the Association des Trolls is offering a visit with a presentation of over 10 years of excavations. Reservations at the Tourist Office.

Donations can be made to the association.

Este año, las minas de Wegscheid le abren de nuevo sus puertas Para celebrarlo, la Association des Trolls organiza una visita con una presentación de más de 10 años de excavaciones. Reservas en la Oficina de Turismo.

Se pueden hacer donativos a la asociación.

Dieses Jahr öffnen die Minen von Wegscheid wieder ihre Tore für Sie! Zu diesem Anlass bietet Ihnen der Trollverein einen Besuch mit einer Präsentation der mehr als 10 Jahre dauernden Ausgrabungen an. Reservierung beim Fremdenverkehrsamt.

Spende an den Verein möglich.

Mise à jour le 2023-07-18 par Office de tourisme de Masevaux