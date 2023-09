Concours de belote Rue de Soudeilles Égletons, 29 septembre 2023, Égletons.

Égletons,Corrèze

Nombreux lots à gagner (bon d’achats, de carburant, paniers garnis …).

1 lot pour chaque participant. Buvette & pâtisseries.

Soupe à l’oignon servie à l’issue du concours.

Tarif : 18 €/équipe.

Possibilité de régler par carte bleue.

VENEZ NOMBREUX !.

2023-09-29

Rue de Soudeilles Salle du Château Robert

Égletons 19300 Corrèze Nouvelle-Aquitaine



Numerous prizes to be won (shopping vouchers, fuel vouchers, gift baskets, etc.).

1 prize for each participant. Refreshments and pastries.

Onion soup served at the end of the competition.

Price: ?18/team.

Payment by credit card.

COME ONE, COME ALL!

Muchos premios (vales de compra, vales de combustible, cestas de regalo, etc.).

1 premio para cada participante. Refrescos y bollería.

Sopa de cebolla servida al final de la competición.

Precio: 18 euros/equipo.

Pago con tarjeta de crédito.

¡VEN UNO, VEN TODOS!

Zahlreiche Preise zu gewinnen (Einkaufsgutscheine, Tankgutscheine, Präsentkörbe …).

1 Los für jeden Teilnehmer. Getränke und Gebäck.

Zwiebelsuppe wird am Ende des Wettbewerbs serviert.

Preis: 18 ?/Team.

Zahlung per Kreditkarte möglich.

KOMMEN SIE ZAHLREICH!

Mise à jour le 2023-09-12 par Office de tourisme Ventadour Egletons Monédières