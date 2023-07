PORTES OUVERTES DU CONSERVATOIRE BÉZIERS MÉDITERRANÉE Rue de Sétif Béziers, 26 juin 2023, Béziers.

Les différentes classes du Conservatoire Béziers Méditerranée vous invitent à découvrir leur univers, l’occasion de vous laisser tenter pour une inscription à la rentrée prochaine! Entrée libre..

2023-06-26 17:00:00 fin : 2023-06-27 . .

Rue de Sétif

Béziers 34500 Hérault Occitanie



The various classes at the Conservatoire Béziers Méditerranée invite you to discover their world, and take the opportunity to register for the new school year! Free admission.

Las distintas clases del Conservatoire Béziers Méditerranée le invitan a descubrir su mundo, ¡para que se anime a apuntarse al nuevo curso escolar! La entrada es gratuita.

Die verschiedenen Klassen des Konservatoriums Béziers Méditerranée laden Sie ein, ihre Welt zu entdecken. Eine gute Gelegenheit, um sich für das nächste Schuljahr anzumelden! Eintritt frei.

Mise à jour le 2023-06-27 par OT BEZIERS MEDITERRANEE