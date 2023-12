Scandale et décadence Rue de Séraucourt Bourges Catégories d’Évènement: Bourges

Cher Scandale et décadence Rue de Séraucourt Bourges, 9 avril 2024, Bourges. Bourges Cher

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-09 20:00:00

fin : 2024-04-11 Issue de leur trilogie « Trilogie des traités de la Perdition » ces deux comédiens s’amusent à bousculer les codes théâtraux..

Issue de leur trilogie « Trilogie des traités de la Perdition » ces deux comédiens s’amusent à bousculer les codes théâtraux.

Ici les deux artistes interprètent Marcel Proust accompagné de sa servante Celeste Albaret. Les deux personnages vont vous plonger dans une course poursuite vers la reconnaissance. Pièce à l’univers délirant ! .

Rue de Séraucourt

Bourges 18000 Cher Centre-Val de Loire

Mise à jour le 2023-12-07 par OT BOURGES Détails Catégories d’Évènement: Bourges, Cher Autres Code postal 18000 Lieu Rue de Séraucourt Adresse Rue de Séraucourt Ville Bourges Departement Cher Lieu Ville Rue de Séraucourt Bourges Latitude 47.07865 Longitude 2.39901 latitude longitude 47.07865;2.39901

Rue de Séraucourt Bourges Cher https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/bourges/