L’Homme qui marche Rue de Séraucourt Bourges, 17 février 2024 20:00, Bourges.

Bourges,Cher

Spectacle de chant où le groupe se mêle à un joueur de saxophone..

2024-02-17 fin : 2024-02-17 . .

Rue de Séraucourt

Bourges 18000 Cher Centre-Val de Loire



A singing show in which the group mingles with a saxophone player.

Un espectáculo de canto en el que el grupo se mezcla con un saxofonista.

Gesangsdarbietung, bei der sich die Gruppe mit einem Saxophonspieler vermischt.

Mise à jour le 2023-12-05 par OT BOURGES