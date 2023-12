Koulounisation Rue de Séraucourt Bourges Catégories d’Évènement: Bourges

Cher Koulounisation Rue de Séraucourt Bourges, 17 février 2024 20:00, Bourges. Bourges,Cher Petite enquête version théâtralisée de la guerre d’Algérie par Salim Djaféri..

2024-02-17 fin : 2024-02-17 . .

Rue de Séraucourt

Bourges 18000 Cher Centre-Val de Loire



Salim Djaféri’s theatrical version of the Algerian war. Versión dramatizada de Salim Djaféri sobre la guerra de Argelia. Petite enquête theatralisierte Version des Algerienkriegs von Salim Djaféri. Mise à jour le 2023-12-05 par OT BOURGES Détails Heure : 20:00 Catégories d’Évènement: Bourges, Cher Autres Code postal 18000 Lieu Rue de Séraucourt Adresse Rue de Séraucourt Ville Bourges Departement Cher Lieu Ville Rue de Séraucourt Bourges Latitude 47.07865 Longitude 2.39901 latitude longitude 47.07865;2.39901

Rue de Séraucourt Bourges Cher https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/bourges/