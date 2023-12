Frappez fort (comme pour réveiller les morts) Rue de Séraucourt Bourges, 9 février 2024 20:00, Bourges.

Bourges,Cher

Spectacle de danse, Frappez fort (comme pour réveiller les morts). Cécile Loyer, chorégraphe aime perdre ses spectateurs..

2024-02-09 fin : 2024-02-09 . .

Rue de Séraucourt

Bourges 18000 Cher Centre-Val de Loire



Dance show, Frappez fort (as if to wake the dead). Choreographer Cécile Loyer loves to lose her audience.

Espectáculo de danza, Frappez fort (como para despertar a los muertos). A la coreógrafa Cécile Loyer le encanta perder al público.

Tanzaufführung, Frappez fort (wie um die Toten zu wecken). Die Choreographin Cécile Loyer verliert ihre Zuschauer gerne.

Mise à jour le 2023-12-05 par OT BOURGES