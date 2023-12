Il n’y a pas de Ajar Rue de Séraucourt Bourges, 6 février 2024 20:00, Bourges.

Bourges,Cher

Spectacle de Delphine Horvilleur mettant en scène un personnage inventé qui saura transporter et faire réfléchir son public..

2024-02-06 fin : 2024-02-07 . .

Rue de Séraucourt

Bourges 18000 Cher Centre-Val de Loire



Delphine Horvilleur’s show features an invented character who will transport her audience and make them think.

El espectáculo de Delphine Horvilleur presenta un personaje inventado que transportará a su público y le hará reflexionar.

Schauspiel von Delphine Horvilleur mit einer erfundenen Figur, die ihr Publikum mitreißen und zum Nachdenken anregen wird.

Mise à jour le 2023-12-05 par OT BOURGES